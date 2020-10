Il sindacato degli infermieri Nursing Up: “Ci hanno chiamato eroi, ora ignorano le nostre rivendicazioni” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Nel periodo dell’emergenza ci hanno chiamati eroi, ma continuano, in modo irresponsabile, ad ignorare le nostre giuste rivendicazioni“. Cosi’ Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri italiano Nursing Up. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Nel periodo dell’emergenza ci hanno chiamati eroi, ma continuano, in modo irresponsabile, ad ignorare le nostre giuste rivendicazioni“. Cosi’ Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri italiano Nursing Up.

Mario81870598 : RT @PacificoTweet: #Anief su #Teleborsa - Didattica a distanza, il sindacato firma il contratto per le regole degli insegnanti https://t.c… - smilypapiking : RT @PornoNoblogs: Sindacato degli infermieri in Lombardia denuncia che Fontana sta facendo il gioco delle 3 carte con gli infermieri toglie… - Maxprimis : @bassarelli No sempre no. Una volta quando era nato da poco il sindacato i metalmeccanici manifestavano per le caus… - acamilli : RT @PornoNoblogs: Sindacato degli infermieri in Lombardia denuncia che Fontana sta facendo il gioco delle 3 carte con gli infermieri toglie… - anna_mitica : RT @PornoNoblogs: Sindacato degli infermieri in Lombardia denuncia che Fontana sta facendo il gioco delle 3 carte con gli infermieri toglie… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacato degli Monza, il sindacato degli infermieri: “Manca personale sanitario, gli eroi non ce la fanno più” Fanpage.it I sindacati degli infermieri proclamano lo stato di agitazione

Ma a tormentare il settore ci sono anche carenze strutturali e di mezzi, assieme a quello che i sindacati definiscono il mancato rispetto degli impegni assunti in particolare per l'assenza di ...

La voce del Teatro dell’Elfo (Milano) sulla sospensione degli spettacoli

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre impone ai teatri la sospensione degli spettacoli fino al 24 novembre ... nonché da rappresentanti sindacali, che sovraintendesse alla ...

Ma a tormentare il settore ci sono anche carenze strutturali e di mezzi, assieme a quello che i sindacati definiscono il mancato rispetto degli impegni assunti in particolare per l'assenza di ...Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre impone ai teatri la sospensione degli spettacoli fino al 24 novembre ... nonché da rappresentanti sindacali, che sovraintendesse alla ...