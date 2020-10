Coronavirus Francia, ipotesi lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre in Italia è rovente la polemica sulle regole restrittive del nuovo Dpcm , qui le proteste in tutt'Italia ,, anche nel resto d' Europa - dove la seconda ondata dei contagi della pandemia di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre in Italia è rovente la polemica sulle regole restrittive del nuovo Dpcm , qui le proteste in tutt'Italia ,, anche nel resto d' Europa - dove la seconda ondata dei contagi della pandemia di ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - repubblica : Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] [aggiornamento de… - petergomezblog : #Coronavirus, il Comitato scientifico in #Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila… - StartMagNews : RT @ES1670: Coronavirus, che cosa succede in Francia - JohnHard3 : Coronavirus, il Comitato scientifico in Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila ca… -