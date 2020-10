Coppa Italia: la Sampdoria piega la Salernitana 1-0. Derby all’orizzonte (Di martedì 27 ottobre 2020) La Sampdoria passa al quarto turno di Coppa Italia dopo aver battuto la Salernitana per 1-0. I blucerchiati si impongono grazie alla rete di La Gumina al 55′, ben assistito da Verre. Una gara dominata dai blucerchiati, che hanno chiuso con il 70% del possesso palla e nelle statistiche finali, hanno tirato un totale di 16 volte dalle parti di Belec, che è stato in diverse occasioni bravissimo nel salvare il risultato. Ranieri ha fatto ruotare diversi uomini, pochi titolari in campo, tra cui Keità Balde e Colley. La Sampdoria sfiderà ora la vincente di Genoa-Catanzaro, con un possibile Derby all’orizzonte. Derby che in campionato si giocherà già domenica prossima. Foto: Twitter Samp L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Lapassa al quarto turno didopo aver battuto laper 1-0. I blucerchiati si impongono grazie alla rete di La Gumina al 55′, ben assistito da Verre. Una gara dominata dai blucerchiati, che hanno chiuso con il 70% del possesso palla e nelle statistiche finali, hanno tirato un totale di 16 volte dalle parti di Belec, che è stato in diverse occasioni bravissimo nel salvare il risultato. Ranieri ha fatto ruotare diversi uomini, pochi titolari in campo, tra cui Keità Balde e Colley. Lasfiderà ora la vincente di Genoa-Catanzaro, con un possibileall’orizzonte.che in campionato si giocherà già domenica prossima. Foto: Twitter Samp L'articolo ...

