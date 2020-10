Chiudono i teatri. Ci restano la Samp di Ranieri e Juric che domina i Pirlocchi (Di martedì 27 ottobre 2020) FALLI DA DIETRO – 5a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Ciao Teatro. Si chiude. Hanno deciso così. Hanno deciso di non intensificare i trasporti pubblici. Hanno deciso di non aprire nuove terapie intensive. Di non assumere medici e infermieri. Hanno deciso invece di chiudere i teatri e i cinema. Hanno deciso di chiudere le scuole. Il virus colpisce la cultura. È il tragico presagio di un futuro agghiacciante. Il virus sarà un’occasione ulteriore per il Potere di schiacciare i più deboli. Il virus colpisce la cultura per costringerci tutti più poveri di mente e di spirito. Sono a Milano. Ed è un giorno triste. Fra i tanti inquilini che abitano in me, quello sconvolto e catastrofista soccombe allo stordito suiveur memore delle adolescenziali passioni. Nonostante il terrore giustificatissimo per gli assembramenti, non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) FALLI DA DIETRO – 5a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Ciao Teatro. Si chiude. Hanno deciso così. Hanno deciso di non intensificare i trasporti pubblici. Hanno deciso di non aprire nuove terapie intensive. Di non assumere medici e infermieri. Hanno deciso invece di chiudere ie i cinema. Hanno deciso di chiudere le scuole. Il virus colpisce la cultura. È il tragico presagio di un futuro agghiacciante. Il virus sarà un’occasione ulteriore per il Potere di schiacciare i più deboli. Il virus colpisce la cultura per costringerci tutti più poveri di mente e di spirito. Sono a Milano. Ed è un giorno triste. Fra i tanti inquilini che abitano in me, quello sconvolto e catastrofista soccombe allo stordito suiveur memore delle adolescenziali passioni. Nonostante il terrore giustificatissimo per gli assembramenti, non ...

Ruggero Sintoni, condirettore del Teatro Diego Fabbri, rassicura gli abbonati e gli spettatori che gli spettacoli bloccati dall'ultimo Dpcm saranno recuperati quando il teatro potrà tornare aperto.

palestre e teatri, non bastano a fermare il contagio. “A Milano e Napoli è impensabile qualsiasi attività che prevede l’avvicinarsi di persone negli spazi chiusi“, ha ribadito. In più siamo di fronte ...

