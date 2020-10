Avellino | positivo al Covid un componente del gruppo | slitta la gara con la Turris

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti-19, ilsquadra è stato sottoposto al ventitreesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esitoper un solo. Si tratta di un asintomatico che sta bene ed è stato già posto in isolamento presso il proprio appartamento. Nelle prossime ore ilsquadra si sottoporrà a nuovo tampone nasofaringeo come da protocollo. Per adempiere alle disposizioni federali, di concerto con la, è stato richiesto ed ottenuto lo spostamento delladi domani alle 17,30. L'articolo proviene da Anteprima24.it.