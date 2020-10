Alessia Marcuzzi positiva al Covid | “non sarò alle iene questa sera”

Leggi su chedonna

(Di martedì 27 ottobre 2020)ora è tutto vero: la conduttriceal. L’annuncio temuto arriva via Instagram. “Verificato Purtroppo non saro’sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo … L'articoloal: “non saròsera” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it