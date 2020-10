Zingaretti, non serio stare in cdm e fare opposizione (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Vedo molti distinguo da esponenti di governo, da forze di maggioranza con iniziative politiche che ritengo incomprensibili, penso che non siano mai stati seri quei partiti che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Vedo molti distinguo da esponenti di governo, da forze di maggioranza con iniziative politiche che ritengo incomprensibili, penso che non siano mai stati seri quei partiti che ...

TgLa7 : #governo, Zingaretti: serve occasione rilancio alleanza. non serio stare in cdm e fare opposizione - FratellidItalia : MES, Meloni: Non è un regalo e Conte ci dà ragione. Zingaretti, Gualtieri e stampa allineata si mettano l’anima in … - pdnetwork : 'Il nemico è il virus, non le regole. Ora una visione comune per un cambio di passo'. La relazione del segretario… - sdavite110 : Sono pienamente d’accordo con @nzingaretti per altro dubito fortemente che @ItaliaViva ci guadagni, la gente seme n… - Saracns74 : #Zingaretti vuole #Affondare il Paese, non salvarlo. Il #PD sta affondando il Paese, non gli sta porgendo scialupp… -