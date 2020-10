Xiaomi MIUI 12: introdotta un’alternativa a Your Phone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Xiaomi, con la versione 12.0.13.0 della MIUI rivolta al ramo China Stable, ha introdotto sul dispositivo Mi 10 Ultra una sua “modalità desktop” che permette di collegare lo smartPhone al PC. Funzionalità di Cross-Screen Collaboration La funzionalità Cross-Screen Collabration consente di estendere lo schermo del telefono a quello del PC. Più precisamente, permette di eseguire le seguenti attività: Consente di utilizzare le app installate sullo smartPhone sul PC. Inoltre, è possibile utilizzare più app in contemporanea. Questa “modalità desktop” permette di trasferire rapidamente i file tra telefono e PC o viceversa. Consente si aprire alcuni tipi di file direttamente sulle applicazioni presenti su PC. Disponibilità La ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 26 ottobre 2020), con la versione 12.0.13.0 dellarivolta al ramo China Stable, ha introdotto sul dispositivo Mi 10 Ultra una sua “modalità desktop” che permette di collegare lo smartal PC. Funzionalità di Cross-Screen Collaboration La funzionalità Cross-Screen Collabration consente di estendere lo schermo del telefono a quello del PC. Più precisamente, permette di eseguire le seguenti attività: Consente di utilizzare le app installate sullo smartsul PC. Inoltre, è possibile utilizzare più app in contemporanea. Questa “modalità desktop” permette di trasferire rapidamente i file tra telefono e PC o viceversa. Consente si aprire alcuni tipi di file direttamente sulle applicazioni presenti su PC. Disponibilità La ...

