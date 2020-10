Villas Boas dimentica il maestro Mourinho: “Mi ispiro a… Guardiola” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cambiare idea è legittimo, ma alcuni mutamenti di opinione fanno davvero rumore. E' il caso di André Villas Boas. Il portoghese, oggi tecnico del Marsiglia, è stato per diversi anni assistente di José Mourinho. Tuttavia desta non poca sorpresa la sua ammirazione per Pep Guardiola, storico avversario del maestro Mou.LA RIVELAZIONEVillas Boas è uscito allo scoperto durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Manchester City: “Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cambiare idea è legittimo, ma alcuni mutamenti di opinione fanno davvero rumore. E' il caso di André. Il portoghese, oggi tecnico del Marsiglia, è stato per diversi anni assistente di José. Tuttavia desta non poca sorpresa la sua ammirazione per Pep Guardiola, storico avversario delMou.LA RIVELAZIONEè uscito allo scoperto durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Manchester City: “Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e ...

Andrè Villas Boas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchster City. «Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri ...

Andrè Villas Boas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchster City. «Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale»