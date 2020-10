Traffico Roma del 26-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi in zona Casalotti incolonnamenti per lavori in via di Casal Selce in prossimità di via del Fosso Galeria In entrambe le direzioni sul posto si viaggia Infatti a senso unico alternato al Aurelio rallentamenti per incidente su via di Torre Rossa all’altezza della via Aurelia Antica anche in centro nella Rione Prati rallentamenti per incidente in via Cola di Rienzo all’altezza di via Attilio Regolo in zona Torrenova lavori in corso sulla Casilina all’altezza della rotatoria di via degli Ci sono code da via di Tor Vergata verso il centro e dal raccordo verso la Borghesiana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...