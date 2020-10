Tommaso Zorzi ce l’ha su con Enock e la De Blanck, ecco cosa ha deciso di fare (video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) In vista della puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5, gli animi all’interno della casa iniziano a scaldarsi. Nel weekend appena concluso, Enock Barwuah ha avuto uno scontro molto acceso con Guenda, prendendosela a male per una domanda innocente della figlia di Maria Teresa sulla frase pronunciata da Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello. A difendere Enock ci ha pensato anche Patrizia De Blanck, senza nascondere più di tanto il suo senso di protezione nei confronti del fratello di SuperMario. Tutto questo però ha portato Zorzi a prendere una decisione tranchant sia su Enock che su Patrizia, parlandone apertamente con Francesco e Stefania nella stanza blu. La decisione di Tommaso Zorzi contro Enock e Patrizia De ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) In vista della puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5, gli animi all’interno della casa iniziano a scaldarsi. Nel weekend appena concluso,Barwuah ha avuto uno scontro molto acceso con Guenda, prendendosela a male per una domanda innocente della figlia di Maria Teresa sulla frase pronunciata da Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello. A difendereci ha pensato anche Patrizia De, senza nascondere più di tanto il suo senso di protezione nei confronti del fratello di SuperMario. Tutto questo però ha portatoa prendere una decisione tranchant sia suche su Patrizia, parlandone apertamente con Francesco e Stefania nella stanza blu. La decisione dicontroe Patrizia De ...

