Tennis | Riccardo Piatti | “Jannik Sinner impara da ogni partita | ma gli va dato tempo di crescere”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Jannikinizia questa settimana da n.43 del mondo e con l’obiettivo di far bene nel prestigioso torneo di Vienna, evento a cui prenderà parte questa settimana grazie a una wild card. Il percorso del giovane altoatesino procede e, dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros, a Colonia (Germania) Jannik ha raggiunto le semifinali dell’ATP tedesco, venendo sconfitto dal teutonico Alexander Zverev, che così si è preso la rivincita dopo il ko subito sul red carpet parigino. Tuttavia, la crescita diprosegue e l’obiettivo è sempre il solito: confrontarsi con i migliori e apprendere damatch. A confermare questo approccio è il tecnico dell’azzurrino, che in un’intervista a Superha ...

sportvicentino : TENNIS - I Campionati regionali di Terza categoria parlano vicentino: successi per Enrico Zen, Kristal Dule e Dario… - bsportsfan_com : #ITFM15CasteloBranco Nicolas Moreno De Alboran v Riccardo Balzerani -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Riccardo

Il Mattino

A confermare questo approccio è il tecnico dell’azzurrino Riccardo Piatti, che in un’intervista a SuperTennis ha chiarito alcuni punti fondamentali: “A Colonia un po’ come a Roma e a Parigi sta ...Home; Tennis News; Roger Federer; Tanti esponenti della Next Gen non vedono l’ora di dominare il circuito maschile quando Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic si saranno ...