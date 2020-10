Shakhtar, Castro: «5-0 in Europa League? Non cambia nulla sulla mia idea di calcio» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. 5-0 IN Europa League – «Non cambia nulla sulla mia idea di calcio. L’Inter trasformò in gol ogni sua occasione, noi neppure una volta. Ricordo anche la gara contro la Dinamo Zagabria, sotto 3-1, l’abbiamo poi pareggiata. La nostra strada la conosciamo. Troveremo un modo anche per superare una montagna. Noi dobbiamo sempre cercare di giocare per il massimo obiettivo: in campionato, in Coppa nazionale e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luis, tecnico delloDonetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter Luis, tecnico delloDonetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. 5-0 IN– «Nonmiadi. L’Inter trasformò in gol ogni sua occasione, noi neppure una volta. Ricordo anche la gara contro la Dinamo Zagabria, sotto 3-1, l’abbiamo poi pareggiata. La nostra strada la conosciamo. Troveremo un modo anche per superare una montagna. Noi dobbiamo sempre cercare di giocare per il massimo obiettivo: in campionato, in Coppa nazionale e ...

