Serata al pub finisce in violenza | per non pagare il contro devasta il locale e ferisce il proprietario | denunciato 32enne

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, all'esito di una articolata indagine svolta a seguito di una rissa che era scaturita in pieno centro storico durante una Serata di movida della scorsa estate, dopo aver segnalato un uomo con precedenti che aveva causato i tafferugli presso un noto locale del centro storico, molto frequentato dai giovani dell'intero circondario che affollano fino a tarda sera d'estate l'isola pedonale di fronte al duomo, hanno chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica di Tivoli, a carico di un avventore violento di 32 anni di Palombara, la misura cautelare personale del divieto di dimora in Monterotondo e divieto di avvicinamento al titolare del Pub, devastato dal soggetto dopo aver ferito lo stesso gestore.

