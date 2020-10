PS5: le istruzioni per trasferire i dati da PS4 sono scritte sulla scatola (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grazie a delle nuove immagini della scatola di PS5 è possibile leggere le istruzioni per trasferire i dati da PS4 stampate direttamente sulla confezione Sony ha da poco iniziato ad inviare la sua nuova console next-gen a influencer e testate giornalistiche, di conseguenza online stanno fioccando tantissime foto. Per il momento non è ancora possibile mostrare la console vera e propria, e per questo le uniche foto che si trovano in giro hanno come soggetto principale la scatola. Nonostante tutti questi servizi fotografici però sembra che in molti abbiano dimenticato di mostrare un lato molto importante della confezione, cioè il fondo. Infatti sulla parte inferiore della scatola di PS5 sono stampate le ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grazie a delle nuove immagini delladi PS5 è possibile leggere leperda PS4 stampate direttamenteconfezione Sony ha da poco iniziato ad inviare la sua nuova console next-gen a influencer e testate giornalistiche, di conseguenza online stanno fioccando tantissime foto. Per il momento non è ancora possibile mostrare la console vera e propria, e per questo le uniche foto che si trovano in giro hanno come soggetto principale la. Nonostante tutti questi servizi fotografici però sembra che in molti abbiano dimenticato di mostrare un lato molto importante della confezione, cioè il fondo. Infattiparte inferiore delladi PS5stampate le ...

