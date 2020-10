PS5: Destruction AllStars è stato rinviato e non sarà più un titolo di lancio della console (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sony ha rinviato il titolo di lancio per PlayStation 5, Destruction AllStars solo poche settimane prima del lancio della console. Il gioco di corse sarebbe uscito insieme a PS5 il 19 novembre 2020. Ora verrà lanciato a febbraio del prossimo anno, quando sarà incluso per due mesi in PlayStation Plus; a dirlo è il direttore dello sviluppo di Sony Pete Smith in un post su il PlayStation Blog."Destruction AllStars è un gioco multiplayer che dà il meglio di sé quando competi con giocatori online di tutto il mondo", ha detto Smith. "Vogliamo che quante più persone possibile sperimentino il caos su PS5, e quale modo migliore per farlo se non fornire il gioco ai nostri membri di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sony haildiper PlayStation 5,solo poche settimane prima del. Il gioco di corse sarebbe uscito insieme a PS5 il 19 novembre 2020. Ora verrà lanciato a febbraio del prossimo anno, quando sarà incluso per due mesi in PlayStation Plus; a dirlo è il direttore dello sviluppo di Sony Pete Smith in un post su il PlayStation Blog."è un gioco multiplayer che dà il meglio di sé quando competi con giocatori online di tutto il mondo", ha detto Smith. "Vogliamo che quante più persone possibile sperimentino il caos su PS5, e quale modo migliore per farlo se non fornire il gioco ai nostri membri di ...

