Nazionale femminile | altre due giocatrici positive

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Emergono altri casi di positività nelladi calcio dopo il contagio di Alia Guagni. Mattinata di controlli a Coverciano La Figc ha certificato altri due casi di positività al Covid, dopo il contagio di Alia Guagni di sabato scorso. La calciatrice ha abbandonato il ritiro e si è già isolata come da protocollo. Il giorno successivo le calciatrici si sono sottoposte al tampone di controllo visto il contatto diretto con la compagna di squadra. “L’esito dei tamponi effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha evidenziato la positività diduedella– scrive la Figc nel comunicato odierno. I tamponi delle due Azzurre risultano a bassa carica. I test sono stati ...

Parpiglia : RT @DiscoveryItalia: #ascoltitv: su @realtimetvit #90giorniperinnamorarsi supera 450.00 spettatori (2,6% shr) con il 5,2% shr sul pubblico… - napolista : Nazionale femminile, altri due casi di coronavirus Salgono a tre i casi positivi nell’Italia, dopo quello di Alia G… - LaskaJuventus : RT @LFootball_: ? A seguito dei tamponi effettuati ieri, sono risultate positive al #COVID?19 altre due giocatrici della Nazionale femminil… - calciofemita : ?? Dopo il caso di @AliaGuagni, che ha dovuto abbandonare il ritiro dopo essere risultata positiva al #COVID19, l'e… - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #NazionaleFemminile, dopo #Guagni altri due tamponi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale femminile

Dopo Alia Guagni, che ha lasciato il ritiro per la positività al Covid-19, i tamponi effettuati ieri evidenziano altri due casi ("a bassa ...Assegnati i titoli italiani di staffette assolute di corsa in montagna. Medaglia d'argento nella categoria juniores femminile per l'Atl. Susa Adriano Aschieris. Atl. Saluzzo femminile, campione uscent ...