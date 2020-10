Motonautica, triplete per Diego e Massimiliano Testa (Di lunedì 26 ottobre 2020) E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria, triplice e, prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano . Stagione particolare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Efu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria, triplice e, prestigiosa quella conseguita dae suo figlio e copilota. Stagione particolare ...

NapoliToday : #Sport #Eventi Motonautica, straordinaria triplete per Diego e Massimiliano Testa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Motonautica: triplete per Diego e Massimiliano Testa - susydigennaro : RT @napolimagazine: Motonautica: triplete per Diego e Massimiliano Testa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Motonautica: triplete per Diego e Massimiliano Testa - apetrazzuolo : Motonautica: triplete per Diego e Massimiliano Testa -

Ultime Notizie dalla rete : Motonautica triplete Motonautica, triplete di Diego e Massimiliano Testa Il Riformista Motonautica: triplete per Diego e Massimiliano Testa

E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e)prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano. Stagione particolare del ...

Motonautica, triplete Diego e Massimiliano Testa

NAPOLI – E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e)prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano. Stagione partic ...

E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e)prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano. Stagione particolare del ...NAPOLI – E triplete fu. Mondiale, Europeo e Campionato italiano in un sol colpo. Vittoria (triplice e)prestigiosa quella conseguita da Diego Testa e suo figlio e copilota Massimiliano. Stagione partic ...