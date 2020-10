Milano in fiamme contro la serrata: scoppia la rivolta in strada, notte di paura (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Italia chiude alle 18 e la protesta esplode in strada e si trasforma in guerriglia. A Milano, dopo la mobilitazione di gestori di bar e ristoratori contro le nuove restrizioni del Dpcm per contenere il contagio del virus sotto la sede della Regione Lombardia, la tensione sale alle stelle in serata dove arrivano anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e i fumogeni. Non si ferma la rabbia dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati e dal corteo non autorizzato partono bombe carta e molotov. Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Italia chiude alle 18 e la protesta esplode ine si trasforma in guerriglia. A, dopo la mobilitazione di gestori di bar e ristoratorile nuove restrizioni del Dpcm per contenere il contagio del virus sotto la sede della Regione Lombardia, la tensione sale alle stelle in serata dove arrivano anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e i fumogeni. Non si ferma la rabbia dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati e dal corteo non autorizzato partono bombe carta e molotov.

GiovyDean : Monopattini dati alle fiamme a #Torino. Più che commercianti, devono essere le #proteste degli automobilisti.… - AnnaSimo72 : RT @dangelosalvato5: Torino e Milano in fiamme. Eppure in tendenza non leggo nulla. Questo social esiste ancora? - dangelosalvato5 : Torino e Milano in fiamme. Eppure in tendenza non leggo nulla. Questo social esiste ancora? - Vespertili : A #torino e #milano due rivolte SIMULTANEE contro la #Dittatura travestita da lockdown. Fategli vedere chi siete, f… - thewhitefly_ : F O R Z A ?? ?? R O M A D A J E L U P I Milano in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Milano fiamme Milano, incendio nella notte in via De Marchi: fiamme devastano magazzino abbandonato MilanoToday.it Milano in fiamme contro la serrata: scoppia la rivolta in strada, notte di paura

L'Italia chiude alle 18 e la protesta esplode in strada e si trasforma in guerriglia. A Milano, dopo la mobilitazione di gestori di bar e ristoratori contro le nuove restrizioni del Dpcm per contenere ...

Proteste anti-Dpcm da nord a sud, scontri a Milano | Alta tensione anche a Torino e Napoli

Scontri a Milano tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo non autorizzato contro il nuovo Dpcm anti-Covid. Un centinaio le persone scese in piazza per dire no alle nuove restrizioni intr ...

L'Italia chiude alle 18 e la protesta esplode in strada e si trasforma in guerriglia. A Milano, dopo la mobilitazione di gestori di bar e ristoratori contro le nuove restrizioni del Dpcm per contenere ...Scontri a Milano tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo non autorizzato contro il nuovo Dpcm anti-Covid. Un centinaio le persone scese in piazza per dire no alle nuove restrizioni intr ...