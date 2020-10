Michael B. Jordan dirige “Creed 3”, la leggenda di “Rocky” continua? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Michael B. Jordan in “Creed 2““Creed“ la saga spin-off del lungo franchise di “Rocky“, che ha rilanciato le avventure nel mondo del pugilato di Sylvester Stallone, il leggendario lottatore Balboa, ha un nuovo protagonista: Michael B. Jordan, il quale, secondo quanto riportato dal magazine “Deadline – Hollywood Entertainment” in un articolo incentrato sul futuro di “No Time ti Die“, dopo il successo in “Creed 2“, la MGM ha cercato di sviluppare un nuovo episodio del franchise nella realizzazione di “Creed 3“, ingaggiando Zach Baylin per scriverne la sceneggiatura e accennando al fatto che Jordan starebbe prendendo in considerazione anche l’idea di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)B.in “Creed 2““Creed“ la saga spin-off del lungo franchise di “Rocky“, che ha rilanciato le avventure nel mondo del pugilato di Sylvester Stallone, ilrio lottatore Balboa, ha un nuovo protagonista:B., il quale, secondo quanto riportato dal magazine “Deadline – Hollywood Entertainment” in un articolo incentrato sul futuro di “No Time ti Die“, dopo il successo in “Creed 2“, la MGM ha cercato di sviluppare un nuovo episodio del franchise nella realizzazione di “Creed 3“, ingaggiando Zach Baylin per scriverne la sceneggiatura e accennando al fatto chestarebbe prendendo in considerazione anche l’idea di ...

AccadevaOggi : #AccadevaOggi 26 ottobre 1984: Michael Jordan debutta nella NBA - AndreaBedoBedin : 'Alcune persone vogliono che accada, alcuni desiderano che accada, altri lo fanno accadere.' - Michael Jordan… - maurilioberetta : L’icona e il successo: #MichaelJordan in 23 citazioni - RedCapes_it : Creed III – Michael B. Jordan è in trattative per la regia del film - infoitsport : NBA, Michael Jordan parla dei super team: “Sono dannose per la lega” -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jordan NBA, Michael Jordan e il mondo social: "Non so se ce l'avrei fatta nell'era di Twitter" Sky Sport Michael B. Jordan dirige “Creed 3”, la leggenda di “Rocky” continua?

“Creed“ la saga spin-off del lungo franchise di “Rocky“, che ha rilanciato le avventure nel mondo del pugilato di Sylvester Stallone, il leggendario lottatore Balboa, ha un nuovo protagonista: Michael ...

Creed 3: Michael B. Jordan debutterà alla regia?

Un nuovo report di Deadline suggerisce che potrebbe essere proprio Michael B. Jordan ad occuparsi della regia dell'annunciato Creed 3.

“Creed“ la saga spin-off del lungo franchise di “Rocky“, che ha rilanciato le avventure nel mondo del pugilato di Sylvester Stallone, il leggendario lottatore Balboa, ha un nuovo protagonista: Michael ...Un nuovo report di Deadline suggerisce che potrebbe essere proprio Michael B. Jordan ad occuparsi della regia dell'annunciato Creed 3.