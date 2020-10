Lampadine per auto: l’importanza di sostituirle quando necessario (Di lunedì 26 ottobre 2020) Viaggiare in sicurezza è un imperativo al giorno d’oggi: non è importante solo per sé stessi, ma anche per tutti coloro che si incontrano in strada durante ogni percorso. Proprio in tal senso, ci sono diverse componenti della propria vettura che devono essere sempre oggetti di appositi controlli. Una delle componenti a cui va prestata più attenzione è rappresentata certamente dalle luci. quando si parla di lampade per auto si fa riferimento un po’ a tutto quell’insieme di Lampadine che svolgono una funzione all’interno di una vettura, come ad esempio i fanali, posteriori e anteriori, la luce che illumina la targa, il proiettore di retromarcia, le luci fendinebbia, sia anteriore che posteriore, quelle che illuminano il quadro e gli interni dell’abitacolo, senza dimenticare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Viaggiare in sicurezza è un imperativo al giorno d’oggi: non è importante solo per sé stessi, ma anche per tutti coloro che si incontrano in strada durante ogni percorso. Proprio in tal senso, ci sono diverse componenti della propria vettura che devono essere sempre oggetti di appositi controlli. Una delle componenti a cui va prestata più attenzione è rappresentata certamente dalle luci.si parla di lampade persi fa riferimento un po’ a tutto quell’insieme diche svolgono una funzione all’interno di una vettura, come ad esempio i fanali, posteriori e anteriori, la luce che illumina la targa, il proiettore di retromarcia, le luci fendinebbia, sia anteriore che posteriore, quelle che illuminano il quadro e gli interni dell’abitacolo, senza dimenticare ...

