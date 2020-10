Il PSG non molla Ronaldo: con un’offerta da 70 milioni la Juve può dare il via libera (Di lunedì 26 ottobre 2020) In attesa di sapere se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione per la sfida in Champions con il Barcellona di mercoledì sera (la negatività al tampone deve arrivare entro domani alle 21), non si fermano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus nel prossimo anno. Stando a quanto riporta stamani in Spagna Don … L'articolo Il PSG non molla Ronaldo: con un’offerta da 70 milioni la Juve può dare il via libera Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) In attesa di sapere se Cristianosarà a disposizione per la sfida in Champions con il Barcellona di mercoledì sera (la negatività al tampone deve arrivare entro domani alle 21), non si fermano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dallantus nel prossimo anno. Stando a quanto riporta stamani in Spagna Don … L'articolo Il PSG non: con un’offerta da 70lapuòil via

Kingsamuel111 : @michele134567_g Ci troviamo in difficoltá. Viviamo attualmente in un anno molto particolare. Tranne il Bayern (spe… - passione_inter : Icardi sulla scelta PSG: 'Non sapevo se sarei rimasto, ma ora sono molto felice' - - gi0de : RT @Angelredblack1: Sinceramente a @MauroIcardi al @acmilan un po' ci credo. Forse non subito ma può essere un qualcosa che si può realizza… - sportnotizie24 : #Basaksehir-#Psg, le probabili formazioni: Tuchel non può più sbagliare - perninho88 : @juventibus @MomblanOfficial Rabiot fa schifo vendiamolo è lento non azzecca un pallone ci sarà un motivo se il psg lo ha lasciato a zero -