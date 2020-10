Honest Thief, il thriller con Liam Neeson ancora in testa al box office USA (Di lunedì 26 ottobre 2020) Honest Thief, thriller interpretato dalla star Liam Neeson, continua a dominare il box office americano con incassi sempre più contenuti. Per la seconda settimana consecutiva a dominare il magro box office americano del weekend è Honest Thief, thriller con Liam Neeson. Nel film, Neeson interpreta Tom Carter, un ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Dopo essersi innamorato di Annie (Kate Walsh), Tom decide di cambiare vita e dimenticare il passato criminale. Ed è qui che la situazione si complica. Gli agenti assegnati alla sua ricerca (Jai Courtney e Anthony ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020)interpretato dalla star, continua a dominare il boxamericano con incassi sempre più contenuti. Per la seconda settimana consecutiva a dominare il magro boxamericano del weekend ècon. Nel film,interpreta Tom Carter, un ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Dopo essersi innamorato di Annie (Kate Walsh), Tom decide di cambiare vita e dimenticare il passato criminale. Ed è qui che la situazione si complica. Gli agenti assegnati alla sua ricerca (Jai Courtney e Anthony ...

I cinema chiudono ancora. Sul più bello vince l'ultimo weekend

I cinema chiudono ancora. Sul più bello vince l'ultimo weekend. Il cinema alza per la seconda volta bandiera bianca, dopo 132 giorni peraltro non particolarmente esaltanti, e si ...

