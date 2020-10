Grande Fratello Vip | Elisabetta Gregoraci viola il regolamento del programma | fan furiosi | Fuori subito

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo i messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli, la showgirl rischia la squalifica per averto ildelVip.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - ____Angii : Grazie Grande Fratello, Alfonso Signorini e Mediaset, per lanciare questi messaggi ai milioni di ragazzi, ragazze e… - SimoPagliarini_ : RT @ilgiornale: Il Grande Fratello Vip rischia di chiudere? Il Codacons ha presentato un esposto dopo la battuta sessita di Mario Balotelli… -

Dopo i messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli, la showgirl rischia la squalifica per aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio ...Aria di tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è scoppiata una lite tra Guenda Goria e Enock Barwuah. Oggetto della discussione, le parole di Mario Balotelli su Dayane Mello, che la figlia ...