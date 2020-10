Elisabetta Gregoraci un passo dalla squalifica | Messaggi contro il regolamento al GF Vip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è un passo dalla squalifica richiesta dal pubblico a casa e dai social che, si mostrano sempre più stanchi dei tantissimi Messaggi in codice rivolti a Pierpaolo. La “conoscenza” tra la showgirl e Petrelli sembra procedere in modo altalenante soprattutto dopo l’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini dove, la stessa Elisabetta ha confessato a grandi linee di avere realmente una persona che l’aspetta fuori. Nonostante lei più volte abbia ribadito di avere il cuore completamente libero, i telespettatori non sembrano più credere alle sue affermazioni. I tantissimi tira e molla nei confronti di Pierpaolo hanno infatti innervosito il pubblico da casa che è stanco di vedere ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020)è unrichiesta dal pubblico a casa e dai social che, si mostrano sempre più stanchi dei tantissimiin codice rivolti a Pierpaolo. La “conoscenza” tra la showgirl e Petrelli sembra procedere in modo altalenante soprattutto dopo l’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini dove, la stessaha confessato a grandi linee di avere realmente una persona che l’aspetta fuori. Nonostante lei più volte abbia ribadito di avere il cuore completamente libero, i telespettatori non sembrano più credere alle sue affermazioni. I tantissimi tira e molla nei confronti di Pierpaolo hanno infatti innervosito il pubblico da casa che è stanco di vedere ...

