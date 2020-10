Coronavirus, Conte “75% Dad decisione non facile, ma preoccupa curva” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con le nuove regole probabilmente per buona parte passerete e abbraccerete la logica di una didattica a distanza, è stata una decisione non facile, voi siete testimoni di tutti gli sforzi fatti a livello centrale con i sindaci e le autorità locali, le famiglie e gli studenti stessi. Oggi dobbiamo abbracciare e integrare anche la didattica a distanza, diventa necessario perchè la curva dei contagi diventa molto preoccupante. Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare la curva epidemiologica sotto controllo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteito Duarte, presso l'Istituto Tecnico Industriale di Polistena, rivolgendosi agli studenti all'indomani nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con le nuove regole probabilmente per buona parte passerete e abbraccerete la logica di una didattica a distanza, è stata unanon, voi siete testimoni di tutti gli sforzi fatti a livello centrale con i sindaci e le autorità locali, le famiglie e gli studenti stessi. Oggi dobbiamo abbracciare e integrare anche la didattica a distanza, diventa necessario perchè la curva dei contagi diventa moltonte. Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare la curva epidemiologica sotto controllo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteito Duarte, presso l'Istituto Tecnico Industriale di Polistena, rivolgendosi agli studenti all'indomani nel ...

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Indennizzi per tutte le persone penalizzate' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: in vigore da lunedì #dpcm - andrelettrico : Coronavirus, Verona: fumogeni e proteste contro il nuovo Dpcm e Conte - Makkoxnonfarlo : mi sembra giusta la chiusura dei Teatri. #COVID19 #Conte #coronavirus #Corona #lockdown #Lockdown2 -