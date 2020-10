Coprifuoco | posso portare fuori il cane?

Leggi su virali.video

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il governo italiano ha risposto all’aumento dei casi di coronavirus nel paese, instaurando alcune restrizioni, sia alle attività commerciali sia ai cittadini. Queste prevedranno almeno per il prossimo mese, un orario di, che impedisce le uscite in determinate ore della giornata. Ma se il vostro amico a 4 zampe avesse bisogno della sua passeggiata per poter fare i suoi bisogni cosa si deve fare? Nel nuovo Dpcm firmato il 24 ottobre, sono state introdotte novità in merito agli spostamenti da casa, si potrà uscire oltre l’orario consentito, solamente per motivi di lavoro, salute e comprovata emergenza. Nelle zone in cui è valito ilndalle 23 alle 5 del mattino come Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio e a quanto pare anche Sicilia bisognerà stare in casa e non si potrà ...