Baptism n 1 | in arrivo la folle opera del geniale Kazuo Umezz

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pluripremiato e, noto soprattutto per le sue indimenticabili opere horror, torna con, probabilmente la sua pubblicazione più memorabile,e scioccante. Il primo dei tre volumi della serie – che farà parte della collanaCOLLECTIONN – sarà disponibile a partire dal 28 ottobre. Preparatevi alla lettura di una storia macabra e disturbante, in cui la componente psicologica occupa una grande importanza, insieme al tema della maternità. L’eccessiva fissazione per la perfezione e la giovinezza della ex stella del cinema Izumi Wakakusa sfocerà in comportamenti deliranti e morbosi, che segneranno il suo destino e quello della malcapitata figlia Sakura, vittima di ...