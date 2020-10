Antonella Viola contro il Dpcm: “Non rallenterà la curva dei contagi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’immunologa si scaglia contro il decreto del Governo in merito alle ultime restrizioni. Le chiusure, secondo Antonella Viola, “porteranno intere famiglie alla disperazione e un intero paese ad una tensione sociale insostenibile”. Antonella Viola non ci sta e attacca fortemente il nuovo Dpcm reso noto da Giuseppe Conte. In esso sono presenti diverse restrizioni, alcune … L'articolo Antonella Viola contro il Dpcm: “Non rallenterà la curva dei contagi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’immunologa si scagliail decreto del Governo in merito alle ultime restrizioni. Le chiusure, secondo, “porteranno intere famiglie alla disperazione e un intero paese ad una tensione sociale insostenibile”.non ci sta e attacca fortemente il nuovoreso noto da Giuseppe Conte. In esso sono presenti diverse restrizioni, alcune … L'articoloil: “Non rallenterà ladei contagi” proviene da www.meteoweek.com.

