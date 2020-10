ABI, banche confermano massima attenzione a salute e sicurezza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Le banche continuano a prestare la massima attenzione alla salute delle persone – clientela e lavoratrici/lavoratori – nell’erogazione dei servizi bancari” che “restano garantiti”. Lo ha assicurato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI. “Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ricorda Poloni – ABI e Sindacati di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno condiviso tempo per tempo, con specifici Protocolli, le misure di prevenzione e sicurezza per l’imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela”. La piena applicazione di tali protocolli – aggiunge – “garantisce che la prosecuzione dei servizi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Lecontinuano a prestare laalladelle persone – clientela e lavoratrici/lavoratori – nell’erogazione dei servizi bancari” che “restano garantiti”. Lo ha assicurato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI. “Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ricorda Poloni – ABI e Sindacati di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno condiviso tempo per tempo, con specifici Protocolli, le misure di prevenzione eper l’imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela”. La piena applicazione di tali protocolli – aggiunge – “garantisce che la prosecuzione dei servizi ...

