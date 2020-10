Serie A quinta giornata Cagliari vs Crotone i pitagorici confermano la regola delle sconfitte in trasferta con quattro gol subiti (Di domenica 25 ottobre 2020) Cagliari 4 Crotone 2 Marcatori: Messias 21°, Lykogiannis 25°, Simeone 34°, Molina 42°, Sottil 44°, 84° Joao Pedro Cagliari (4-4-2): Cragno, Zappa (Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis, Marin (Oliva), Rog, Nandez, Joao Pedro, Sottil (Ounas), Simeone. All. Di Francesco Crotone (3-5-2): Cordaz, Mallagan, Golemic, Luperto, Pedro Pereira, Benali, Cigarini, Molina (Vulic), Reca (Rispolo), Messias, Simy (Riviere). All. Stroppa Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo Assistenti: Giacomo Paganessi – Vittorio Di Gioia Quarto giudice bordo campo: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Chiffi – Di Iorio Ammoniti:Cigarini, Marin, Benali Espulso: Cicarini 48° (doppia ammonizione) Angoli:5 a 2 per il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020)2 Marcatori: Messias 21°, Lykogiannis 25°, Simeone 34°, Molina 42°, Sottil 44°, 84° Joao Pedro(4-4-2): Cragno, Zappa (Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis, Marin (Oliva), Rog, Nandez, Joao Pedro, Sottil (Ounas), Simeone. All. Di Francesco(3-5-2): Cordaz, Mallagan, Golemic, Luperto, Pedro Pereira, Benali, Cigarini, Molina (Vulic), Reca (Rispolo), Messias, Simy (Riviere). All. Stroppa Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo Assistenti: Giacomo Paganessi – Vittorio Di Gioia Quarto giudice bordo campo: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Chiffi – Di Iorio Ammoniti:Cigarini, Marin, Benali Espulso: Cicarini 48° (doppia ammonizione) Angoli:5 a 2 per il ...

Gli Squali schierati inizialmente, ed in corso d’opera, ancora devono metabolizzare la durezza della massima serie, i piccoli errori diventano gravi al cospetto di giocatori di serie A. Ancora c’è ...

Milan-Roma, Pioli: “Rebic non ci sarà, Calhanoglu forse. Tonali può essere titolare”

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti italiani, in occasione della conferenza stampa di presentazione in vista di Milan-Roma, appuntamento valido per la quinta giornata della Serie A ...

