Scontri a Napoli | Prefetto “azioni violente preordinate”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 ottobre 2020)(ITALPRESS) – “Sono emersi elementi circa la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta, attive in azionipreordinate”. E’ quanto si legge in una nota della Prefettura didiffusa al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in merito agliavvenuti la notte scorsa nel capoluogo partenopeo. Il vertice è stato presieduto dalMarco Valentini. Erano presenti il sindaco diLuigi de Magistris, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il procuratore diGiovanni Melillo ed i vertici delle forze dell’ordine. “La Procura della Repubblica di– prosegue la nota ...