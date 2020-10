“Prefetto conferma la gravità della situazione ad Eboli”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 25 ottobre 2020) di Pina Ferro “Arriva il primo riscontro istituzionale ai fatti da me sollevati con una interrogazione parlamentare, il 9 giugno scorso, sul caso Eboli”. A sostenerlo è Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali commentanto quanto emerso dall’audizione del prefetto Russo in commissione antimafia in merito alla vicenda che ha portato all’arresto del sindaco Massimo Cariello. Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, in audizione presso la Commissione parlamentare antimafia, analizzando il fenomeno delle infiltrazionicriminalità organizzata nelle diverse aree territorialiprovincia di Salerni, vi ha incluso, insieme a Scafati e Pagani, anche Eboli, e ha sottolineato, in particolare, l’incidenza del deficit di legalità nella conduzione degli uffici, indicando come esempio la recente inchiesta ...