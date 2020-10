Parma Spezia 1-2 LIVE: Gagliolo sfiora la doppietta (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Spezia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Spezia 1-2 MOVIOLA 62′ Occasione Gagliolo – Ancora un colpo di testa del difensore dei ducali, palla alta da buona posizione. 61′ Occasione Karamoh – Lancio lungo di Iacoponi per Cornelius, che spizza di testa per Karamoh, il quale però viene ottimamente anticipato da Provedel. 56′ Palo di Estevez – Grande palla-gol per lo Spezia: azione di Nzola che serve il nuovo entrato Estevez, conclusione deviata e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 trae Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 62′ Occasione– Ancora un colpo di testa del difensore dei ducali, palla alta da buona posizione. 61′ Occasione Karamoh – Lancio lungo di Iacoponi per Cornelius, che spizza di testa per Karamoh, il quale però viene ottimamente anticipato da Provedel. 56′ Palo di Estevez – Grande palla-gol per lo: azione di Nzola che serve il nuovo entrato Estevez, conclusione deviata e ...

CalcioConLaF : RT @OmniaFootball: Non ci resta che provarci di là. #Parma che perdendo con lo #Spezia certifica il disastro in estate, culminando con l'es… - footballdata_fi : Alla pausa di @1913parmacalcio - @acspezia, 5° giornata di @SerieA liguri avanti 2-1. Tiene a galla la squadra di m… - lungoparma : Parma in emergenza ma con lo Spezia serve la vittoria: Stessi problemi di formazione di Udine per il Parma Calcio c… - OmniaFootball : Non ci resta che provarci di là. #Parma che perdendo con lo #Spezia certifica il disastro in estate, culminando con… - Deianir17128382 : Complimenti a uno dei commentatori di Parma-Spezia. Calcio d'angoli come plurale di colcio d'angolo. Calci d'angolo… -