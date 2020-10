(Di domenica 25 ottobre 2020)- Ilriesce con una grande prova di squadra a pareggiare a tempo scaduto contro lo Spezia al Tardini. Fabio, raggiunto da Sky Sport, commenta così la partita: "Per com'; iniziata,...

sportli26181512 : #Parma, Liverani: 'Avevamo 11 assenti, è un periodo difficile': Il tecnico ducale: 'Grassi terzino? Scelta nata nel… - NiccoPasta : Parma a mio modo di vedere insufficiente oggi. Ci sono tantissime attenuanti, l’allarmismo che leggo mi pare esager… - infoitsport : Parma-Spezia, Liverani a rischio | Tre nomi per sostituirlo - infoitsport : Parma, Liverani: 'Ci vuole pazienza, al completo cresceremo. Pari raggiunto con il cuore' - Pall_Gonfiato : #Parma, #Liverani: 'Periodo complicato, oggi avevamo undici assenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Liverani

PARMA - "Abbiamo fatto meglio a Udine rispetto a oggi, eppure avevamo perso". Fabio Liverani si gode il pareggio in extremis trovato contro lo Spezia, consapevole che la sua squadra sta attraversando ...Il tecnico del Parma ha parlato in conferenza stampa dopo aver strappato il punto in extremis nella sfida interna contro lo Spezia.