Milano: controlli antidroga polizia, 3 arresti, sequestrati 5 chili di droga (2) (Di domenica 25 ottobre 2020) (Adnkronos) - Questa mattina invece, alle 4, i poliziotti del servizio Volante hanno controllato un'auto in via Mafalda di Savoia. Si trattava di una vettura adibita al trasporto abusivo di persone e il conducente stava trasportando un uomo che, dopo aver consegnato un documento di identità ai poliziotti, ha spinto un agente ed è scappato. Nella scatola di cartone che ha lasciato in auto, sono stati trovati e sequestrati circa 3,6 chili di hashish in panetti confezionati sottovuoto. Al tassista abusivo, un 35enne di origine albanese, è stata sequestrata l'auto e sanzionato secondo il Codice della strada. Sono in corso indagini per risalire all'identità della persona scappata e accertamenti sul documento consegnato. Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) (Adnkronos) - Questa mattina invece, alle 4, i poliziotti del servizio Volante hanno controllato un'auto in via Mafalda di Savoia. Si trattava di una vettura adibita al trasporto abusivo di persone e il conducente stava trasportando un uomo che, dopo aver consegnato un documento di identità ai poliziotti, ha spinto un agente ed è scappato. Nella scatola di cartone che ha lasciato in auto, sono stati trovati ecirca 3,6di hashish in panetti confezionati sottovuoto. Al tassista abusivo, un 35enne di origine albanese, è stata sequestrata l'auto e sanzionato secondo il Codice della strada. Sono in corso indagini per risalire all'identità della persona scappata e accertamenti sul documento consegnato.

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Controlli nelle zone della movida milanese da parte della Polizia di Stato che ieri sera, sabato 24 ottobre, ha monitorato, in particolare, la zona dei Navigli, ove non ...

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - E' di tre arresti, il sequestro di poco meno di cinque chili di droga e di 3mila euro in contanti, il bilancio di una serie di controlli antidroga messi a segno ieri ...

