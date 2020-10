Gessica Lattuca | sangue in casa del fratello | i Ris hanno concluso gli accertamenti

Leggi su urbanpost

(Di domenica 25 ottobre 2020)scomparsa a Favara, ci sono importanti novità. Importanti indiscrezioni emergono sul giallo della 27enne di cui si sono perse le tracce nell’Agrigentino la sera del 12 agosto 2018. Si apprende infatti che i Ris di Messina avrebbero consegnato alle autorità giudiziarie una relazione dettagliata in merito alle tracce dirinvenute nell’abitazione del padre ed analizzate nelle scorse settimane. Macchie di‘a schizzo’: i Risultimato le analisi Ricordiamo che trattasi dellain cui all’epoca dei fatti abitava solo Vincenzo, uno dei fratelli di, in quanto il padre Giuseppe si trovava detenuto in carcere. Le tracce ematiche sono state evidenziate dal Luminol ...