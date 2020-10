Fiorentina | applausi per l’arbitro Fourneau | aveva espulso l’ex Chiesa

(Di domenica 25 ottobre 2020) I tifosi dellaapplaudono l’arbitronella sfida tra Crotone e Juventus Curioso episodio andato in scena allo stadio Franchi di Firenze prima del match trae Udinese, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. L’arbitroè stato applaudito dal pubblico viola durante l’annuncio dello speaker dopo l’espulsione comminata ai danni diin Crotone-Juventus. La ferita è ancora aperta. Leggi su Calcionews24.com

MomentiCalcio : Fiorentina: Tanti applausi da parte dei mille tifosi viola all’arbitro Fourneau, per aver espulso Chiesa con la Juv… - ilVesuvio2 : RT @Fiorentinanews: Annunciato al Franchi l'arbitro #Forneau...e scattano gli applausi #Fiorentina #FiorentinaUdinese - Fiorentinanews : Annunciato al Franchi l'arbitro #Forneau...e scattano gli applausi #Fiorentina #FiorentinaUdinese - spezianews : SPEZIA-FIORENTINA: 2-2 REAZIONE DA GRANDI, APPLAUSI... - enricolazzeri : SPEZIA-FIORENTINA: 2-2 REAZIONE DA GRANDI, APPLAUSI... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina applausi

fiorentinanews.com

23' - Si mette dunque subito bene per la Fiorentina, già avanti di due reti ... lo spagnolo va al tiro con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Primi applausi del Franchi per il numero 77 14' ...Curioso episodio andato in scena allo stadio Franchi di Firenze prima del match tra Fiorentina e Udinese, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. L’arbitro Fourneau è stato ...