Elisabetta Gregoraci, occhi puntati sui look di lusso al Gf Vip (Di domenica 25 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip – credit: trashitaliano La bella Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare molto di se in questo periodo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ed anche in termini di stile e di abbigliamento non poteva non essere perfetta. Secondo quanto riportate da diverse testate online all’interno della casa più spiata d’Italia ha, infatti, portato capi di estremo lusso come Prada, Elisabetta Franchi, Bulgari e Cartier. In tailleur per entrare nella casa del Gf Vip Per la sua entrata nella casa, avvenuta 2 giorni dopo l’inizio del programma, Elisabetta Gregoraci ha optato per un tailleur bianco firmato Alexander McQueen. La showgirl, ha poi completato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)nella casa del GF Vip – credit: trashitaliano La bellasta facendo parlare molto di se in questo periodo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ed anche in termini di stile e di abbigliamento non poteva non essere perfetta. Secondo quanto riportate da diverse testate online all’interno della casa più spiata d’Italia ha, infatti, portato capi di estremocome Prada,Franchi, Bulgari e Cartier. In tailleur per entrare nella casa del Gf Vip Per la sua entrata nella casa, avvenuta 2 giorni dopo l’inizio del programma,ha optato per un tailleur bianco firmato Alexander McQueen. La showgirl, ha poi completato il ...

