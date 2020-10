Che tempo che fa: gli ospiti di questa sera (Di domenica 25 ottobre 2020) Chi ospiterà di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 25 ottobre 2020? Con chi il conduttore si confronterà sui principali temi di attualità? Fabio Fazio torna su Rai 3 con il suo Che tempo che fa e i suoi ospiti. Come al solito il conduttore sarà affiancato dalla irriverente Luciana Littizzetto, da Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz. Previsto da questa edizioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Chi ospiterà di Fabio Fazio a Cheche fa domenica 25 ottobre 2020? Con chi il conduttore si confronterà sui principali temi di attualità? Fabio Fazio torna su Rai 3 con il suo Cheche fa e i suoi. Come al solito il conduttore sarà affiancato dalla irriverente Luciana Littizzetto, da Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz. Previsto daedizioneArticolo completo: dal blog SoloDonna

rubio_chef : Non siamo sotto l’attacco di un virus ma delle nostre paure. Abbiamo rinunciato da tempo a incazzarci delegando tut… - raffaellapaita : La Cassazione ha confermato che le perquisizioni di un anno fa legate al caso #Open erano illegittime. Tante pagin… - monicabertini : Tranquilli,la #magliarosa la custodisco io!?? @giroditalia Non era mai successo nella storia della corsa rosa che d… - GemmaLauropoli : @EroeSemantico Si bravo! Poi figurati, essendo insegnante di sostegno, lavoro a stretto contatto gli alunni e non… - DildoBaggjns : Pensare a quanti fanboy delle guardie ci stanno in giro che hanno sta figura di supereroi perfetti quando ste zecch… -