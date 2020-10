Barrette di frutta secca, avena e semi (Di domenica 25 ottobre 2020) . Ricetta di Claudia Compagni, foto di Francesca Moscheni, tratta da “Non sprecare in cucina” de Il Cucchiaio d’Argento (Editoriale Domus). INGREDIENTI X 4:100 g mandorle sgusciate 50 g gherigli di noce 50 g datteri disidratati 50 g bacche di goji 40 g uvetta non trattata 100 g fiocchi d’avena piccoli 20 g riso soffiato 20 g semi di lino 50 g semi di girasole 10 g semi di sesamo 1 mela Golden piccola 100 g miele di acacia Procedimento Tritate grossolanamente le mandorle e i gherigli di noce, snocciolate i datteri e tagliateli a dadini piccolissimi insieme alle bacche di goji e tritate grossolanamente anche l’uvetta. Trasferite gli ingredienti tritati in una grossa ciotola e aggiungete i fiocchi d’avena, il riso soffiato, i semi di lino, di girasole e ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) . Ricetta di Claudia Compagni, foto di Francesca Moscheni, tratta da “Non sprecare in cucina” de Il Cucchiaio d’Argento (Editoriale Domus). INGREDIENTI X 4:100 g mandorle sgusciate 50 g gherigli di noce 50 g datteri disidratati 50 g bacche di goji 40 g uvetta non trattata 100 g fiocchi d’piccoli 20 g riso soffiato 20 gdi lino 50 gdi girasole 10 gdi sesamo 1 mela Golden piccola 100 g miele di acacia Procedimento Tritate grossolanamente le mandorle e i gherigli di noce, snocciolate i datteri e tagliateli a dadini piccolissimi insieme alle bacche di goji e tritate grossolanamente anche l’uvetta. Trasferite gli ingredienti tritati in una grossa ciotola e aggiungete i fiocchi d’, il riso soffiato, idi lino, di girasole e ...

pms_tweet : ??Durante gli intervalli di superficie, tra una immersione e l'altra, è consigliato fare uno spuntino con alcuni al… - ETuitta : @sminkionauta @gioacchinobelli Tè verde, insalata e frutta fresca, crusca e avena, riducono il colesterolo meglio d… - walter_porcino : @AnnaBella_91_ Arrivooo mica posso mangiare solo delle tristi barrette kinder o di frutta secca bio fruittella ?? Buon pomeriggio Mon Ami ???? - ClubRicette : BARRETTE DI CEREALI E FRUTTA SECCA FATTE IN CASA Golose, ricche di energia e personalizzabili in base ai propri gu… - alesstar : @renderman81 Quelli che ti servono per mantenere attivo il metabolismo che sennò s'accascia e non dimagrisci. Io va… -

Ultime Notizie dalla rete : Barrette frutta Barrette di frutta secca, avena e semi: la ricetta - IO Donna Io Donna Una dose di sana vitalità con le barrette energetiche ai cereali pronte in pochi minuti

Chi non ha bisogno di un po’ di energia durante le giornate frenetiche di questa società sempre in movimento? Molto spesso, cerchiamo conforto in quelle ...

Le barrette energetiche da fare in casa con miele e frutta secca

Settembre è il mese dei buoni propositi e insieme all’inizio dell’attività sportiva è utile iniziare a scegliere gli snack adeguati. Queste barrette sono un carico di energia, sono facili da preparare ...

Chi non ha bisogno di un po’ di energia durante le giornate frenetiche di questa società sempre in movimento? Molto spesso, cerchiamo conforto in quelle ...Settembre è il mese dei buoni propositi e insieme all’inizio dell’attività sportiva è utile iniziare a scegliere gli snack adeguati. Queste barrette sono un carico di energia, sono facili da preparare ...