Auto travolge tutto, 4 ragazzi gravissimi tra cui una 17enne incinta all’ottavo mese (Di domenica 25 ottobre 2020) Tragedia a Genova, dove un'Auto pirata (ma poi il conducente è stato rintracciato) ha travolto a folle velocità un motorino e quattro ragazzine in piazzetta Pedegoli, la zona pedonale di Quezzi, a Genova. Tra di loro una incinta di otto mesi e due 17enni ricoverate in condizioni gravissime con traumi e ustioni. Una delle due ha gravissime lesioni a una gamba e rischia l'amputazione. Alla guida dell'Auto un 23enne di Marassi che sarebbe fuggito dopo l'impatto perché ubriaco. Il giovane è stato arrestato in un secondo momento. Nella fuga l’Auto aveva perso la targa e questo dettaglio ha aiutato a risalire al 23enne. L'incidente si è verificato attorno alle 23,30. (Continua..) Le quattro persone ferite nell’incidente sono state colpite da un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) Tragedia a Genova, dove un'pirata (ma poi il conducente è stato rintracciato) ha travolto a folle velocità un motorino e quattrone in piazzetta Pedegoli, la zona pedonale di Quezzi, a Genova. Tra di loro unadi otto mesi e due 17enni ricoverate in condizioni gravissime con traumi e ustioni. Una delle due ha gravissime lesioni a una gamba e rischia l'amputazione. Alla guida dell'un 23enne di Marassi che sarebbe fuggito dopo l'impatto perché ubriaco. Il giovane è stato arrestato in un secondo momento. Nella fuga l’aveva perso la targa e questo dettaglio ha aiutato a risalire al 23enne. L'incidente si è verificato attorno alle 23,30. (Continua..) Le quattro persone ferite nell’incidente sono state colpite da un ...

