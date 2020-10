Al via i tamponi drive-in anche a San Giorgio di Nogaro: tutti in fila per sottoporsi al test (Di domenica 25 ottobre 2020) Oltre 140 tamponi eseguiti nella mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, al Punto tamponi in modalità drive in del Distretto Ovest di San Giorgio di Nogaro. La maggior parte dei tamponati provenienti da Carlino, si sono messi in coda fin dalle 7 di stamattina, per sottoporsi al test molecolare. Ad aiutare gli operatori sanitari, anche i medici di di famiglia del Sangiorgino, Cervignanese e Latisanese, che prestano la loro opera in forma di puro volontariato, dando così un valido supporto a chi è impegnato tutta la settimana (Video Petrussi) Leggi su udine20 (Di domenica 25 ottobre 2020) Oltre 140eseguiti nella mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, al Puntoin modalitàin del Distretto Ovest di Sandi. La maggior parte dei tamponati provenienti da Carlino, si sono messi in coda fin dalle 7 di stamattina, peralmolecolare. Ad aiutare gli operatori sanitari,i medici di di famiglia del Sangiorgino, Cervignanese e Latisanese, che prestano la loro opera in forma di puro volontariato, dando così un valido supporto a chi è impegnato tutta la settimana (Video Petrussi)

LauraFerrato : “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi ch… - RTN_24 : Traffico congestionato su via Clauzetto, dove c'è un drive-in per tamponi covid, la #linea037 è al momento deviata… - romamobilita : Traffico congestionato su via Clauzetto, dove c'è un drive-in per tamponi covid, la linea bus 037 è al momento devi… - PillaPaladini : RT @ragusaibla: RT @PillaPaladini: @sbonaccini: 'Ai primi di novembre tamponi rapidi gratuiti ai parenti per... - renatogiannetti : Korea e Cina hanno risolto in modo relativamente rapido il problema grazie al tracciamento e ai tamponi a tappeto(… -