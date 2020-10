Vuol salire in metropolitana senza mascherina e tira fuori un coltello, 71enne arrestato (Di sabato 24 ottobre 2020) La Polizia è intervenuta ieri mattina alla fermata della metropolitana di Lambrate dove un 71enne senza mascherina pretendeva di salire a bordo di uno dei vagoni. Le volanti della Questura sono intervenute per la richiesta d’intervento da parte del personale ATM che era stato minacciato con un coltello da un uomo, un cittadino italiano 71enne, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 24 ottobre 2020) La Polizia è intervenuta ieri mattina alla fermata delladi Lambrate dove unpretendeva dia bordo di uno dei vagoni. Le volanti della Questura sono intervenute per la richiesta d’intervento da parte del personale ATM che era stato minacciato con unda un uomo, un cittadino italiano, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Milano, 24 ottobre 2020 - Gli addetti dell'Atm gli chiedono di indossare la mascherina, lui, per tutta risposta, li minaccia con un coltello. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri alla fermata del ...

