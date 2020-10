(Di sabato 24 ottobre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma e della DDA Capitolina: arrestati diversi soggetti ritenuti appartene… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-10-2020 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Traffico Roma del 24-10-2020 ore 09:30 - #Traffico #24-10-2020 #09:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

A marzo ed aprile traffico crollato del 98%, nell’estate lieve ripresa sotto però il 50% in ossequio al distanziamento sui treni, ora domanda di nuovo in picchiata. La metropolitana d’Italia viaggia v ...Crollo dei passeggeri, tagliate diverse rotte sia nazionali che internazionali. In allarme gli oltre mille lavoratori dell’aeroporto ...