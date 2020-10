«The Rossellinis», una dinastia e il suo patrimonio di conflitti (Di domenica 25 ottobre 2020) Alessandro Rossellini è il primo nipote di Roberto Rossellini, figlio di Renzo e della ballerina afroamericana Katherine Brown. Quella dei Rossellini non è una famiglia, ma una dinastia con «nonno che ha lasciato al mondo dei capolavori del cinema, a noi nemmeno una lira e un enorme patrimonio di conflitti». Alessandro ha realizzato il suo documentario The Rossellinis – che sarebbe dovuto uscire in sala da domani per tre giorni, programma bloccato dalla chiusura per decreto di cinema e teatri … Continua L'articolo «The Rossellinis», una dinastia e il suo patrimonio di conflitti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Alessandro Rossellini è il primo nipote di Roberto Rossellini, figlio di Renzo e della ballerina afroamericana Katherine Brown. Quella dei Rossellini non è una famiglia, ma unacon «nonno che ha lasciato al mondo dei capolavori del cinema, a noi nemmeno una lira e un enormedi». Alessandro ha realizzato il suo documentario The– che sarebbe dovuto uscire in sala da domani per tre giorni, programma bloccato dalla chiusura per decreto di cinema e teatri … Continua L'articolo «The», unae il suodiproviene da il manifesto.

GazzettadellaSp : The Rossellinis in esclusiva al Nuovo - Insidetheshowit : Il docufilm THE ROSSELLINIS diretto da Alessandro Rossellini, sarà nelle sale cinematografiche solo 26, 27 e 28 ott… - fisco24_info : 'The Rossellinis', vita all'ombra del mito: Il film sul clan in sala il 26-27-28 ottobre - v_senigallia : Doppio evento speciale al Cinema Gabbiano con 'La Belva' e 'The Rossellinis' - emiliaromagnago : Dal 26 al 28 ottobre negli UCI dell’Emilia Romagna arriva The Rossellinis -

Ultime Notizie dalla rete : The Rossellinis 'The Rossellinis', vita all'ombra del mito ANSA Nuova Europa 'The Rossellinis', vita all'ombra del mito

Se sul telefonino una delle tue chat si intitola I Rossellini e tuo nonno era Roberto Rossellini, il regista di Roma città aperta, e tra i tuoi parenti c'era Ingrid Bergman ad esempio o Anna Magnani d ...

L’attore Cassini: "Sosteniamo cinema e teatro"

Visita gradita, quella di Dario Cassini (foto) giovedì al Cecchetti. L’attore ha presentato la pellicola che lo vede protagonista: "I predatori" di Pietro Castellitto. Così, chi ha assistito alla prim ...

Se sul telefonino una delle tue chat si intitola I Rossellini e tuo nonno era Roberto Rossellini, il regista di Roma città aperta, e tra i tuoi parenti c'era Ingrid Bergman ad esempio o Anna Magnani d ...Visita gradita, quella di Dario Cassini (foto) giovedì al Cecchetti. L’attore ha presentato la pellicola che lo vede protagonista: "I predatori" di Pietro Castellitto. Così, chi ha assistito alla prim ...