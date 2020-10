Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Il compito di organizzarli è passato alle regioni e alle ASL: qualcuno si è mosso per tempo, altri li stanno ancora cercando, ma si parla comunque di pochi posti Leggi su ilpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Il compito di organizzarli è passato alle regioni e alle ASL: qualcuno si è mosso per tempo, altri li stanno ancora cercando, ma si parla comunque di pochi posti

AlbertoBagnai : ...messaggio dalla regia (siamo a 49 minuti di ritardo)... - ilpost : Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi - marcodimaio : Non ci stancheremo di dirlo: i 37 miliardi del #Mes servono all’Italia e alla nostra sanità. Siamo già in ritardo,… - ZPeppem : RT @ilpost: Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi - SBellini76 : RT @ilpost: Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo ritardo Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi Il Post Siamo in ritardo anche con gli alberghi per isolare i positivi

Durante la prima ondata di contagi qualcuna di queste strutture fu organizzata nel giro di poche settimane, ma diverse rimasero comunque mezze vuote e furono usate principalmente per i dimessi degli ...

COVID, CRISANTI SU LA 7:”SIAMO AL PUNTO DI PARTENZA, SACRIFICI ITALIANI INUTILI”

Crisanti, infine, sottolinea il ritardo delle misure attuate dal governo ... rispetto a tutti gli altri paesi europei. Non essendo stato messo in cantiere questo piano, le misure restrittive ...

Durante la prima ondata di contagi qualcuna di queste strutture fu organizzata nel giro di poche settimane, ma diverse rimasero comunque mezze vuote e furono usate principalmente per i dimessi degli ...Crisanti, infine, sottolinea il ritardo delle misure attuate dal governo ... rispetto a tutti gli altri paesi europei. Non essendo stato messo in cantiere questo piano, le misure restrittive ...