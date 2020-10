Sergio Mattarella, Covid bussa al Quirinale: chef del presidente positivo (Di sabato 24 ottobre 2020) Sergio Mattarella Covid bussa al Quirinale. È risultato positivo al Coronavirus uno dei cinque chef del presidente della Repubblica. Si tratta di una persona che fa parte della squadra che prepara i pasti per il capo dello Stato e per il suo staff. Le cucine si trovano al seminterrato del Palazzo e sono divise a seconda delle funzioni, dalla dispensa alla pasticceria. La notizia è stata rivelata dal Foglio ed è stata confermata da fonti del Colle. Il presidente non è in isolamento. leggi anche l’articolo —> Covid Italia, Rezza (Iss): «Situazione grave, crescono contagi e ricoveri. State a casa!» Sergio ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020)al. È risultatoal Coronavirus uno dei cinquedeldella Repubblica. Si tratta di una persona che fa parte della squadra che prepara i pasti per il capo dello Stato e per il suo staff. Le cucine si trovano al seminterrato del Palazzo e sono divise a seconda delle funzioni, dalla dispensa alla pasticceria. La notizia è stata rivelata dal Foglio ed è stata confermata da fonti del Colle. Ilnon è in isolamento. leggi anche l’articolo —>Italia, Rezza (Iss): «Situazione grave, crescono contagi e ricoveri. State a casa!»...

