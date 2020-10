Quel povero mostro del nostro desiderio (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella vita di Telma non sembra esserci spazio per il sogno, la passione, il desiderio. Tutto si svolge nei pochi metri che separano la casa dove vive con i genitori, dormendo a trent’anni ancora nello stesso lettino in cui è cresciuta, dalla scuola in cui insegna dopo averla frequentata da studentessa. Apparentemente tutto sembra regolato, previsto, già scritto. Solo l’amore, per altro non corrisposto, per il cugino al fianco del quale ha passato l’infanzia, sembra portare un po’ di calore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella vita di Telma non sembra esserci spazio per il sogno, la passione, il. Tutto si svolge nei pochi metri che separano la casa dove vive con i genitori, dormendo a trent’anni ancora nello stesso lettino in cui è cresciuta, dalla scuola in cui insegna dopo averla frequentata da studentessa. Apparentemente tutto sembra regolato, previsto, già scritto. Solo l’amore, per altro non corrisposto, per il cugino al fianco del quale ha passato l’infanzia, sembra portare un po’ di calore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

cinziageraci1 : RT @GabriellaBargh1: #WAL PUGLIA?? ACCALAPPIATO OGGI UN POVERO CANE ANZIANO. PIANGEVA QUANDO LO HANNO PORTATO VIA DA QUEL POSTO CHE ERA LA… - ElisaCuccolo : RT @GabriellaBargh1: #WAL PUGLIA?? ACCALAPPIATO OGGI UN POVERO CANE ANZIANO. PIANGEVA QUANDO LO HANNO PORTATO VIA DA QUEL POSTO CHE ERA LA… - scuroscuroscuro : RT @m_crosetti: Lo squallore di mostrare le foto di Pantani morto, sdraiato a terra, col tizio del 118 che spiega i lividi su quel povero c… - concylardicl : RT @GabriellaBargh1: #WAL PUGLIA?? ACCALAPPIATO OGGI UN POVERO CANE ANZIANO. PIANGEVA QUANDO LO HANNO PORTATO VIA DA QUEL POSTO CHE ERA LA… - PaolaArbitani : RT @GabriellaBargh1: #WAL PUGLIA?? ACCALAPPIATO OGGI UN POVERO CANE ANZIANO. PIANGEVA QUANDO LO HANNO PORTATO VIA DA QUEL POSTO CHE ERA LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel povero Quel povero mostro del nostro desiderio | il manifesto Il Manifesto Se la Lombardia si prende il raffreddore, l’Italia entra in terapia intensiva

Quel fiume di denaro, detto in parole povere, consente anche agli abitanti delle regioni più povere di godere di livelli di assistenza e di stili di vita non troppo dissimili da quelli che risiedono ...

15 star che si sono pentite di un loro film

Personaggi detestati, scene indigeste, film interi rinnegati: ecco 15 star che si sono pentite di un loro film. Chi ama il cinema ogni tanto si pone una domanda: "Cosa provano le star quando si rivedo ...

Quel fiume di denaro, detto in parole povere, consente anche agli abitanti delle regioni più povere di godere di livelli di assistenza e di stili di vita non troppo dissimili da quelli che risiedono ...Personaggi detestati, scene indigeste, film interi rinnegati: ecco 15 star che si sono pentite di un loro film. Chi ama il cinema ogni tanto si pone una domanda: "Cosa provano le star quando si rivedo ...