MotoGP, qualifiche GP Teruel 2020: la pole è di Takaaki Nakagami! Franco Morbidelli è 2°, Andrea Dovizioso solo 17°

Nella giornata odierna l'autodromo di Alcañiz è stato teatro delle qualifiche del Gran Premio di Teruel, quart'ultimo atto del Mondiale 2020 di MotoGP. La pole position è stata appannaggio di Takaaki Nakagami (Honda), il quale sarà accompagnato in prima fila da Franco Morbidelli (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki). Andrea Dovizioso scatterà dalla diciassettesima casella. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato. Q1 – Come accaduto settimana scorsa, tutte le Ducati si trovano impegolate nel segmento iniziale. Jack Miller sembra ipotecare il passaggio al Q2 già durante il primo time attack, in quanto il suo tempo è nettamente migliore ...

